عالم بالأزهر: غياب الاحترام يؤدي لخراب البيوت (فيديو)

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن الزواج من الأشياء التي حرصت عليها شريعة الإسلام، ويعتبر سنة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يرغب عنها فليس من النبي.

وأوضح العالم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين، أن الحياة الزوجية المستقرة تؤثر بشكل كبير على كل الأطراف، لافتا إلى أن كل المشكلات الموجودة في المجتمع سببها التصدع في العلاقات الأسرية.

المشكلات الزوجية تؤثر على العمل والشارع

وأشار إلى أن المشكلات الزوجية تؤثر على العمل والشارع والأطفال والمدرسة، لافتا إلى أن ما يحفظ العلاقات الأسرية هو الاحترام بين الطرفين وسط المشادات، لأنه إذا فُقد دُمرت الأسرة، ما دام وصل الأمر إلى الإهانة والتجريح والاحتكار.