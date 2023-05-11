واعظ بالأزهر يحذر من تأثير كثرة الإنجاب على الحياة الزوجية.. تقليد خاطئ

حذر الشيخ محمد الخطيب واعظ بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، من ممارسة بعض العادات والتقاليد الخاطئة في المجتمع، خاصة كثرة الإنجاب في محاولة للحفاظ على الزوج أو محاولة الاستحواذ على كل الأمور المادية في الحياة.

أهمية الأسرة ومكانتها في الإسلام

جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز إعلام المنيا بالتعاون مع الوحدة المحلية بقرية نزلة حسين والمنطقة الأزهرية، بعنوان «أهمية الأسرة ومكانتها في الإسلام»، بحضور الشيخ بهاء الدين أنور، واعظ بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ووليد الحيني مدير مركز الإعلام.

واستعرض عددا من السلوكيات والممارسات الاجتماعية الخاطئة التي يجب التوقف عنها في المجتمع كحلف الزوج على الزوجه بالطلاق لأتفه الأسباب، وكذلك عناد الزوجة غير المبرر أو التعامل بالتعالي والندية مع الزوج أو الاستنصار بالأهل.

المسؤولية عن تربية أجيال جديدة

وأوصى «الخطيب» بالحفاظ على الحياة الأسرية وتأكيد مفهوم الاستقرار الأسري المتمثل في نهج القرآن والسنة وأسس الأخلاق الحسنة حتى تنعم الأسر بالسكن والمودة والرحمة، والاهتمام بترببة الأبناء وتنشئتهم تنشئة سليمة فالإسلام سن الزواج مشترطا القدرة على تكوين أسرة، والمسئولية عن تربية أجيال جديدة.

أسس إقامة حياة زوجية ناجحة.. أهمها التعاون

واستعرض الشيخ بهاء الدين أنور، أسس بناء الأسرة السعيدة والتي تتمثل في اختيار الزوج والزوجة لبعضهم مع مراعاة التوافق الاجتماعي والمادي والثقافي والعلمي والمستوى الاقتصادي وضرورة معرفة الحقوق والواجبات من الطرفين، وأسس إقامة حياة زوجية ناجحة وأهمها التعاون في كل أمور الحياة وعدم ممارسة العصبية والتعصب.

ونصح الزوجين بالوقوف عند حدود الاحترام بين الطرفين حتى لا يحدث شقاق بالأسرة، وتظهر العديد من النتائج المدمرة على الأسرة والأبناء، موضحا أن الزواج في الإسلام يقوم على مبادئ الحب والرحمة والتعاون والتكامل بين الزوجين للإحساس بالأمان بينهما وعدم النفور، مبينا ضرورة مراعاة عدم تدخل الآخرين في الحياة الزوجية، لأنها أهم أسباب حدوث المشكلات الأسرية وزيادة نسب الطلاق في المجتمع.