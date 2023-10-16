عزة مصطفى لمنتقدي محمد صلاح: «خرجوه من دماغكم وسيبوه يركز في شغله»

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على تبرع محمد صلاح للهلال الأحمر المصري لصالح فلسطين، قائلة: «عايزة أقول لمجاهدي السوشيال ميديا، خرجوا محمد صلاح من دماغكم، وسيبوه يركز في شغله».

سيبوه يركز في شغله

وأضافت عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن اليوم انطلقت حملة التبرع بالدم للأشقاء في فلسطين، وشارك فيها جامعات مصر، وعلى رأسها القاهرة وبنها والإسكندرية وجنوب الوادي، وغيرها.

مسؤول شباب مصر

واستكملت عزة مصطفى: «دي مسؤولية شباب مصر الواعي اللي عارف ازاي يقف بجوار بلده في الداخل والخارج، شباب فاهم وعارف مسؤوليته المجتمعية تجاه أشقائه في فلسطين».