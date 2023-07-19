استئناف عرض «مونودراما فريدة» بطولة عايدة فهمي على مسرح الطليعة

يشهد مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، إعادة تقديم مسرحية «مونودراما فريدة» بقاعة صلاح عبد الصبور، في السابعة والنصف مساء، اعتبارا من الخميس 20 يوليو الجاري وحتى الاثنين 24 يوليو.

العرض المسرحي فريدة للمخرج خالد جلال

يأتي ذلك ضمن برنامج ليالي الطليعة بإشراف المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة، حيث أن العرض مأخوذ عن أغنية البجعة لأنطون تشيكوف، وتدور أحداثه حول ممثلة تتذكر رحلتها الفنية وما آلت إليه من نجاح وفشل خلال حياتها.

أبطال «مونودراما فريدة»

«مونودراما فريدة» بطولة الفنانة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، كتابة وإخراج أكرم مصطفى.

يذكر أن العرض المسرحي «مونودراما فريدة»، شارك في الاحتفالات الخاصة باختيار مدينة إربد عاصمة الثقافة العربية لعام 2022، وكان ذلك ضمن المشاركة المصرية، واستطاعت بطلة العرض الفنانة عايدة فهمي، تجسيد الشخصية ببراعة وإتقان، والاستحواذ على إعجاب وحفاوة الجمهور بها بعد انتهاء العرض، لتؤكد أن المرأة المصرية والعربية في حالة إبداع دائم.