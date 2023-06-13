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خالد منتصر عن فريدة فهمي: «بصمة زمن وسيرة جيل»

كتب:

إلهام الكردوسي
10:18 ص | الثلاثاء 13 يونيو 2023
فريدة فهمي

فريدة فهمي

أشاد الدكتور خالد منتصر، بتكريم الفنانة الاستعراضية فريدة فهمي، من قبل قصر ثقافة السينما بوزارة الثقافة، متوجها بالشكر إلى الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر ثقافة السينما، مؤكدا أن فريدة فهمي رمز وأيقونة الفن الجميل.

فريدة فهمي بصمة زمن وسيرة جيل

وأضاف «منتصر» عبر «فيسبوك»: تكريم قصر السينما والفنان تامر عبد المنعم لفراشة الفن فريدة فهمي يستحق الشكر، فريدة فهمي ليست مجرد راقصة أولى لفرقة رضا التي كانت سفيرة لنا في العالم كله، ولكن فريدة فهمي بصمة زمن وسيرة جيل وشاهد على عصر كله نور وإشراق قبل هبوب رياح التصحر الداعشي على خضرة بلادنا.

وأضاف «زمن كانت تفخر فيه بأنها فنانة راقصة متعلمة ومثقفة، والدها حسن فهمي الأستاذ بكلية الهندسة يتحمل هجومًا وسخرية بسبب تشجيعه لبنته وللفرقة التي كانت تجري البروفات في بيته».

ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوة لتكريم الفنانة فريدة فهمي بقصر ثقافة السينما بالقاهرة مساء أمس، بمناسبة بلوغها الـ 88 عاما، وشهد الندوة المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان تامر عبد المنعم. 

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي