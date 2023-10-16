رئيس جامعة أسيوط: نتبنى استراتيجية فعالة للتحول الرقمي بجميع القطاعات

عقدت كلية العلوم بجامعة أسيوط، ندوة تعريفية وتثقيفية حول التحول الرقمي للعاملين بإداراتها المختلفة، وتستمر خلال الفترة من 16 إلى 19 من أكتوبر الجاري.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تتبنى استراتيجية فعالة للتحول الرقمي، وتشهد عملية تحول كبرى في شتى القطاعات، وتهيئة البنية التحتية التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الندوة التعريفية تهدف إلى تعزيز الثقافة الرقمية ونشر مفاهيم التحول الرقمي والتمكين الرقمي بين العاملين بالجامعة، فضلاً عن كيفية الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة ومنها البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال والخدمات الإدارية بكافة الكليات بالجامعة، وتحقيقا لرؤية وأهداف مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والاعتماد على الوسائل التكنولوجية لمواكبة التطورات التعليمية والبحثية.

تطبيق التحول الرقمي

وقال الدكتور عبدالحميد أبو سحلي، عميد كلية العلوم، أن كلية العلوم تعد من أولى الكليات التي لها السبق في تطبيق التحول الرقمي في الشؤون الإدارية والمالية، وأنها ما زالت تواكب كل ما هو جديد في التحول الرقمى لرفع كفاءة وأداء العاملين بالإدارات المختلفة في مجال الحاسب الآلي، مضيفاً أن التحول الرقمي أصبح شرطا أساسيا للحصول على الشهادات المتقدمة فس مختلف المجالات.

رفع كفاءة العاملين

وأشاد شوكت صابر أمين عام الجامعة، بما تسعي إليه الجامعة برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، في رفع كفاءة ومهارات العاملين بكافة الكليات بالجامعة وبناء نماذج مؤسسية ذكية ترتكز على التحول الرقمي في أعمالها الإدارية، وتوفير كافة سبل الدعم للعاملين بالجهاز الإداري، مضيفاً أن تطبيق التحول الرقمي بالجامعات المصرية أصبح أسلوب حياة طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذاً لسياسات وزارة التعليم العالي.

التوجه الاستراتيجي

وأفاد الدكتور مصطفى مرسي مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالجامعة، بأن الندوة تتناول مفهوم التحول الرقمي ونظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات، والتوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية، والأهداف الرئيسية للتحول الرقمي ومزاياه، تحديات التحول الرقمي وكيفية التغلب عليه، والتحول الرقمي والإدارة المستدامة في مؤسسات التعليم العالي، وخطوات التحول الرقمي الناجح، فضلاً عن تدريب العاملين على الحاسب الآلي بوحدة الإنترنت بالكلية على مدار 3 أيام.