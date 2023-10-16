جامعة أسيوط التكنولوجية تفتتح الملتقى الرياضي الأول لجامعات المحافظة

افتتح الدكتورجمال تاج عبدالجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، الملتقى الرياضي الأول لطلاب جامعات محافظة أسيوط، بحضور الدكتور منصور كباش رئيس جامعة سفنكس، والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط، والدكتور نوبي حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية، والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والدكتور مصطفي عثمان رئيس مجلس أمناء مدينة أسيوط الجديدة، وعدد من نواب رؤساء الجامعات ولفيف من القيادات الأكاديمية والطلاب من كافة الجامعات المشاركة.

جامعة أسيوط التكنولوجية

بدأت فعاليات اليوم الأول للملتقى بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تبعه أغنية الملتقى وقدمها طلاب الجامعة، ثم كلمة لرؤساء الجامعات ومحافظ أسيوط، وقدم رئيس الجامعة درع التميز والإبداع من جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية للجامعات والوفود المشاركة.

ويعد هذا الملتقى الرياضي الأول لطلاب جامعات محافظة أسيوط، والذي تنظمه جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية على مدار يومي ١٦ و ١٧ أكتوبر الجاري، بالتعاون مع جهاز مدينة أسيوط الجديدة، ومجلس أمناء مدينة أسيوط الجديدة، حيث شارك في الملتقى 450 طالبا وطالبة من جامعات «أسيوط الجديدة التكنولوجية، أسيوط، أسيوط الأهلية، الأزهر فرع أسيوط، سفنكس، جامعة بدر، الكلية المصرية الألمانية، الكلية التكنولوجية بوسط الوادي» ويضم الملتقى نشاطات رياضية في ألعاب «كرة قدم، تنس طاولة طلاب وطالبات، طائرة طلاب وطالبات».

ويأتي المتلقى تنفيذًا للمحاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، والتي تهدف لتحقيق التكامل بين جامعات الإقليم.

الجامعات التكنولوجية في مصر

ومن جانبه أكد رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، على أن الملتقى يأتي تنفيذًا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تؤكد على الاهتمام بالشباب وتأهيلهم وتدريبهم، وكذلك تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي أطلقها الدكتورمحمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.