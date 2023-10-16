انطلاق فعاليات الملتقى الرياضي الأول لطلاب جامعات محافظة أسيوط

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بما توليه الدولة المصرية من دعم ورعاية لملف التعليم العالي في مصر وزيادة عدد الجامعات المصرية من أجل مضاعفة فرص التعليم العالي وتطوير مجالاته وهو ما ظهرت ثماره في وجود عدة جامعات مصرية متميزة في محافظة واحدة فقط من محافظات صعيد مصر الذي ظل لعقود طويلة خارج خريطة أهداف التنمية والتقدم.

الملتقى الرياضي الأول بجامعة أسيوط

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، في الملتقى الرياضي الأول لطلاب جامعات محافظة أسيوط، والذي تنظمه جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

الرياضة تحافظ على صحة وسلامة الإنسان

وأكد «المنشاوي» أن الرياضة ركيزة أساسية في الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان وثقل شخصيته وفتح مداركها، وأحد أهداف استراتيجية التعليم العالي في الجامعات المصرية التي تحرص على دعم ورعاية أنشطتها المختلفة، مؤكدا أن شباب مصر الواعد على رأس اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتقدم رئيس جامعة أسيوط الحكومية والأهلية بتحية فخر وإجلال للرئيس السيسي تقديرا لجهوده في الحفاظ على كيان الدولة المصرية وحمايتها ضد المحاولات الهادفة إلى زعزعة أمنها واستقرارها، في ظل ما تواجهه مصر من تحديات وما تشهده المنطقة العربية من صراعات مؤامرات وهو ما يفرض علينا تكاتف الجهود وشحذ الهمم من أجل الحفاظ على وطننا والعمل من أجله والمساهمة في تحقيق تقدمه ونهضته، وهو يحدث بسواعد الشباب وطاقاتهم المتجددة وقدراتهم المتواصلة على الإبداع والابتكار.

طفرة في جامعات الصعيد

ومن جانبه، أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بالمكانة العلمية لجامعة أسيوط، وعراقتها والتي خرج منها العديد من جامعات الصعيد لتقدم خدمات تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب باعتبارهم قادة الغد المشرق ومستقبل الدولة المصرية ويحملون المسؤولية تجاه نهضة وتقدم الوطن في ظل الجمهورية الجديدة، وتمكين الشباب برعاية الرئيس السيسي، لكى تستحق مصر المكانة التي تليق بيها وبحضارتها، مشيدا بجهود القيادة السياسية ودعمها للمشروعات القومية الضخمة ومن ضمنها محافظة أسيوط الذي تم تنفيذ العديد من المشروعات وتطوير البنية التحتية لتقديم حياة كريمة لأهالينا.

وأشار الدكتور جمال تاج إلى أن جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، هي إحدى 6 جامعات تكنولوجية جديدة تم إنشائها مؤخراً، وبدأت الدراسة بها خلال العام الماضي، وتستهدف إعداد خريجين على قدر عال من الكفاءة والتميز، ويتمتعون بمهارات معينة تناسب سوق العمل في التخصصات المطلوبة في المجتمع، موضحاً أن الجامعة تضم كليتيّ تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتكنولوجيا العلوم الصحية، لافتاً إلى ما يحظى به صعيد مصر من وجود ثلاث جامعات تكنولوجية من بين عشر جامعات مصرية، وهو ما يعكس حجم الاهتمام والدعم المتواصل من القيادة السياسية للدولة المصرية بصعيد مصر.

وأشاد الدكتور محمد عبد المالك بالاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس السيسي، بالشباب لكونهم عماد الدولة، وأفردت لهم الدولة المصرية وظائف قيادية في الآونة الأخيرة، مشيرا أن الدولة المصرية حريصة على تهذيب وتقويم الشباب وحمايتهم من الانخراط في الصراعات والفتن، كما نوه إلى أن جامعة الأزهر تتعاون مع كافة الجامعات بمحافظة أسيوط وإقليم الوجه القبلي في الاهتمام بالشباب.