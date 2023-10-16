رئيس جامعة أسيوط يوجه بتطبيق تقنية أوزاكي في جراحات الصمام الأورطي بمستشفى القلب

شارك الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، في مناقشة رسالة دكتوراه مقدمة من الطبيب أحمد جمال ثابت، المدرس المساعد بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب بالجامعة، بعنوان «التقييم التشريحي والوظيفي لجراحة ترميم الصمام الأورطي المستحدثة (تقنية أوزاكي) باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي المتقدم».

لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه

وضمت لجنة المناقشة الدكتور أيمن عبد الغفار أستاذ جراحة القلب والصدر بجامعة سوهاج، والدكتور محمد عياد الأستاذ بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب بجامعة أسيوط .

تقنية أوزاكي لعمليات الصمام الأورطي

ومن جانبه، قال رئيس جامعة أسيوط، إن هذه الرسالة تتناول تقنية أوزاكي التي ابتكرها العالم الياباني أوزاكي، حيث تُعد تلك التقنية من أحدث التقنيات الجراحية على مستوى العالم، والمستخدمة في إجراء عمليات الصمام الأورطي، ومقارنة نتائج تلك التقنية المستحدثة بالطريقة التقليدية المتبعة سابقا في استبدال الصمامات.

ترميم الصمام الأورطي

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، إلى أن تقنية أوزاكي تعتمد على ترميم الصمام الأورطي باستخدام الغشاء المبطن لعضلة القلب من جسم المريض نفسه، مضيفا أن التقنية نجحت في حماية المرضى من التعرض للمضاعفات التي عادة يتعرض لها المريض بعد إجراء الجراحات بالطريقة التقليدية، وحاجته إلى تناول مضادات سيولة مدى الحياة، كما أن استخدام تقنية أوزاكي لها أهمية اقتصادية في تخفيف العبء عن كاهل القطاع الصحي، وما يتكبده من تكلفة مالية كبيرة في توفير الصمامات الصناعية.

تطبيق التجربة في مستشفيات أسيوط

ووجه رئيس جامعة أسيوط، إدارة مستشفى القلب الجامعي بأسيوط، ببدء الإجراءات الفعلية لتطبيق تقنية أوزاكي في العمليات الجراحية للصمام الأورطي، بمستشفى القلب الجامعي، وذلك للإفادة من أهميتها الطبية والاقتصادية وهو ما يأتي في إطار حرص مستشفيات أسيوط الجامعية على مواكبة أحدث التقنيات الطبية العالمية فيما تقدمه من خدمات تشخيصية وعلاجية وجراحية لخدمة ملايين المرضى المترددين على مستشفيات أسيوط الجامعية متقدما بالشكر للجنة المناقشة على مناقشتها الثرية للرسالة.

مقارنة أداء الدورة الدموية

وأشار الباحث إلى أن الرسالة تستهدف مقارنة أداء الدورة الدموية لدى المرضى بعد خضوعهم لعملية الصمام الأورطي بتطبيق تقنية أوزاكي، مقارنةً بالمرضى الذين خضعوا لعملية استبدال الصمام الأورطي بالطريقة التقليدية، وهو ما شمل فحص ومتابعة دورية لنحو 86 مريضا بالمملكة المتحدة؛ وهو ما أظهر نتائج واعدة لاستخدام تقنية أوزاكي لعلاج مرضى الصمام الأورطي من البالغين والأطفال، وتم منح الباحث درجة الدكتوراه بتقدير عام ممتاز.