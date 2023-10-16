رنا سماحة تدعم شعب فلسطين: «نحن المعذبون وليس أنتم»

دعمت الفنانة رنا سماحة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» الشعب الفلسطيني بعد الهجمات الوحشية المتتالية من العدوان والتي راح على إثرها الآلاف من الفلسطينيين.

دعم رنا سماحة لفلسطين

وكتبت رنا سماحة قائلة: «ماذا بينكم وبين الله يا شعب فلسطين العظيم حتى يختار منكم الله الآلاف من الشهداء، ‏نحن المعذبون وليس أنتم».

الوسط الفني يدعم فلسطين

وحرص عدد من الوسط الفني على دعم القضية الفلسطينة إذ تحولت صفحاتهم خلال الأيام الماضية إلى رسائل دعم للفلسطينيين من بينهم كريم عبدالعزيز ومحمد هنيدي وشيريهان ودنيا وإيمي سمير غانم وأحمد السعدني وتامر حسني وفيفي عبده وحلا شيحة وكنده علوش وهالة صدقي ورامي جمال ومروة ناجي وهاني شاكر ودرة وغيرهم.