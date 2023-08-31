رنا سماحة: «العمر مجرد رقم.. وركوب الدراجات عشق يلازمني من الطفولة»

أكدت الفنانة رنا سماحة، أنها لا تخشى من التصريح بعمرها الحقيقي، وأن العمر بالنسبة لها «مجرد رقم»، ومصيف العيلة تحاول قدر الإمكان الحفاظ عليه، قائلة: «دائماً أحاول مع أسرتي أن نعيش يوم من أجواء المصيف الذي تعودنا عليه».

سماحة: أهوى ركوب الدراجات منذ الطفولة

وأضافت «سماحة» خلال حوارها مع الإعلامي محمود السعيد ببرنامج «الجزيرة» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنها لا تزال من هواة ركوب الدراجات، بل ولا تزال حتى اليوم تستخدم «السنادات» خلال ركوبها للدراجة.

طفولة رنا سماحة

وتابعت الفنانة رنا سماحة، أنَّها في طفولتها ساعدتها الدراجات بثلاث عجلات وكانت الأساس ولا تزال تبحث عنها حتى اليوم، وطفولتها كانت هادئة، قائلة: «كنت طفلة تخاف من البحر رغم عشقي له وحتى يومنا هذا لم يفارقني هذا الخوف، خاصة أنني لم أزل لا أتقن السباحة».

وقالت «سماحة»، إنها أي رياضات بها مخاطرة لا تفضلها إطلاقاً وتبتعد عنها، وتفضل عليها الجلوس أمام البحر أو السباحة على الشاطئ الخارجي دون الدخول للعمق، أو اللعب في المياه التي لا تغطي إلا نصف جسدها.