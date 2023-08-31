رنا سماحة تستعيد ذكرياتها مع المصيف: «اللي كان بينام كنا بنرسم له شنب»

تحدث الفنانة رنا سماحة، عن ذكرياتها مع المصيف، مشيرة إلى أن لديها عقدة من المياه، مرجعة السبب إلى والديها ومدرسة قديمة في تعليم السباحة، إذ قامت بإلقائها في المياه لتتعلم السباحة، ما سبب لها عقدة حاولت التخلص منها لكنها لم تنجح.

وأضافت «سماحة»، خلال حوارها مع الإعلامي محمود السعيد ببرنامج «الجزيرة» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنها تحب قضاء العطلة الصيفية والمصيف مع عائلتها، قائلة: «أحب الاستمتاع كأسرة ونعيش الأجواء القديمة للمصيف زمان ونتشارك فيها كعائلة».

الحفاظ على المودة وجو العائلة

وتابعت الفنانة رنا سماحة، بأن الذهاب إلى المصيف والتجمع كعائلة من أبناء عمومة وجدود وأحفاد وآباء، هو أحد طقوس أسرتها، لأن الحفاظ على الأشياء البسيطة والباقية، قائلة: «نحرص على التجمع ومهم جدا لأنه الباقي لنا، وإذا لم نحافظ على الأشياء البسيطة المتعلقة بعاداتنا القديمة، فبكده زمان راح مننا».

وعن ذكريات زمان المتعلقة بالمصيف، كشفت الفنانة الشابة، أن العديد من الطرائف كانت تحدث بين أفراد عائلتها، ولا تزال تتذكرها وتفتقدها، مثل تجمع العائلة في باص كبير، «لازم غنا وممنوع حد ينام وإلا يُعاقب بعمل ميكب في وجهه وهو نايم، ولو حتى رلجل، وكلنا كان بيحصل لنا كده، وكان أساسي يترسم شنب للنائم».