ماذا ينتظر لاعب منتخب فرنسا بعدما ضحك خلال «دقيقة حداد»؟.. «تفسير مجنون»

وجد جان كلير توديبو، لاعب نيس والمنتخب الفرنسي لكرة القدم، نفسه وجها لوجه أمام نيران الانتقادات، بعد الموقف غير المفهوم الذي ظهر عليه خلال دقيقة صمت سبقت مباراة منتخب بلاده الودية أمام هولندا، الجمعة الماضي.

كيف فسر لاعب فرنسا ضحكته خلال الدقيقة الصمت أمام هولندا؟

«توديبو» الذي انتشرت صورة له، وهو يضحك خلال الدقيقة الصمت التي قررها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تكريما لأحد المدرسين الذي لقي حتفه في هجوم إرهابي بفرنسا الأسبوع الماضي.

أحداث متلاحقة شهدتها الساعات الماضية، بعدما استدعى الاتحاد الفرنسي اللاعب من أجل تفسير ما بدر منه خلال الدقيقة الصمت، الذي أثار موجة من الغضب ضده من جانب المسؤولين والجماهير.

تهديد لاعب فرنسا بالتحويل للجنة التأديب

وهدد الاتحاد الفرنسي اللاعب بالتحويل إلى اللجنة التأديبية حال عدم وجود تفسير منطقي لتلك المشهد.

«تفسير الأمر مجنون جدا»، بهذه الكلمات بدأ توديبو تصريحاته التي نقلتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية، التي أكد خلالها أنه لم يقصد عدم احترام الموقف كما يدعي البعض.

وأوضح اللاعب: «كان الموقف غريبا للغاية، كنا في المدرجات وسط مشجعين المنافس، ألقى البعض بعض النكات وخرجت تلك الضحكة العصبية، أردت أن أعتذر لأولئك الذين ربما تعرضوا للإهانة، إنه موقف يشوه التربية التي قدمتها لي أمي.. استغرقت وقتا طويلا لإعطائها لي».

وأضاف اللاعب: «قال بعض الناس إنني لا أهتم لوفاة معلم، يجب أن تعرفوا أن والدتي تعمل في نظام التعليم الوطني منذ 20 عاما وكان من الممكن أن يحدث هذا لأمي، إنه لا يعكس صورتي على الإطلاق ويزعجني قليلا».

وحقق منتخب فرنسا فوزا وديا على هولندا على أرضها في أمستردام ووسط جماهيرها بهدفين لهدف، إلا أن لقطة توديبو كانت المشهد الأبرز الذي أثار جدلا واسعا عقب اللقاء.