فرنسا تدعم سكان غزة بـ10 ملايين يورو من خلال تمويل 4 برامج إغاثية

قالت كاترين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية، إنه يجب حماية المدنيين وسد احتيجاتهم الأساسية، مؤكدة أنها قالت لكل ذلك للإسرائيليين والفلسطينيين، وليس لمصر أن تتحمل مسؤوليات لا تقع على عاقتها، موضحة أن هناك إجراءات يجرى تنسيقها مع الأمم المتحدة، ولابد من السماح بمرور المساعدات الطارئة.

تخصيص 10 ملايين يورو لسكان غزة

وأوضحت «كولونا» في مؤتمر صحفي مع نظيرها المصري سامح شكري، أننا نخصص 10 ملايين يورو لسكان غزة من خلال تمويل برنامج الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي والصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية، مشيرة إلى أن العمليات الإرهابية لا يجب أن تنسينا أن الشعب الفلسطيني لديه احتياجات.