إطلاق حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بجامعة أسيوط غدا

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إطلاق حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات غدا الثلاثاء، بالتزامن مع المبادرة العالمية «أكتوبر الوردي»، وذلك بكليات الطب والصيدلة والطب البيطري، بالتنظيم مع قسم علاج الأورام والطب النووي بمستشفيات جامعة أسيوط، تحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور سمير شحاتة رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي.

الكشف المبكر لسرطان الثدي

وصرح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بأن حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي تأتي في إطار حرص الجامعة على المشاركة في المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وتزامنا مع المبادرة العالمية «أكتوبر الوردي»، مضيفا أن الحملة تستهدف إجراء الكشف الطبي على عدد من عضوات هيئة التدريس والعاملات ممن تجاوزوا 35 عاما، وإجراء الكشف الطبي عليهن وتوعيتهن بسرطان الثدي والقيام بتدريبهن على الكشف الذاتي، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم كافة إمكاناتها البشرية والمادية وإطلاق القوافل والحملات والمبادرات التي تخدم المجتمع في مختلف القطاعات في إطار دورها ومسؤولياتها المجتمعية ومساندة الدولة ودعم جهودها التنموية.

ماراثون دراجات للتوعية بسرطان الثدي

ومن جانبه، صرح الدكتور محمود عبد العليم، أنه من المقرر أن تمتد الحملة خلال الفترة من 16 إلى 26 أكتوبر الجاري، وتتضمن قافلة طبية متحركة من أساتذة وأطباء قسم علاج الأورام والطب النووس بكلية الطب، تجوب كليات الجامعة، حيث ترتكز يوميا بأحد كليات الجامعة، ومن المقرر أن يتم ختام الحملة يوم 29 أكتوبر بإطلاق ماراثون دراجات للتوعية بمرض سرطان الثدي، وإجراء قافلة طبية لفحص السيدات بالمبنى الإداري إلى جانب ندوة توعوية لرفع الوعى الصحي بالمرض واستعراض تجارب بعض الحالات من محاربات مرض سرطان الثدي.

وأشار الدكتور سمير شحاتة رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي، إلى أنه من المقرر أن تنطلق القافلة غدا بكليات الطب والصيدلة والطب البيطري، وذلك بالمقر المخصص لها بكلية الطب، حيث يتضمن الفحص إجراء مسح أولى بتسجيل بيانات السيدات المترددات على القافلة، ثم فحص طبي للسيدات الأكثر عرضة للإصابة، لوجود تاريخ عائلي بالمرض، على أن يتم تحويل الحالات المشتبه في إصابتها بالمرض لإجراء فحص دقيق بأشعة الماموجرام بالمستشفى الجامعي.