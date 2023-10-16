فتح باب تقديم الاعتراضات على قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية غدا

بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، أعلنت الهيئة أنها ستتلقي اعتراضات المرشحين غدًا الثلاثاء، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة الوطنية على أي طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، ثم ستبدأ الهيئة في الفصل فى الاعتراضات اعتبارًا من 19 إلى 21 أكتوبر وإخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر.

كما أكدت الهيئة، أن المستبعد، يحق له التظلم في قرار استبعاده من ماراثون الانتخابات الرئاسية، وذلك يومي يومي 23 و24 أكتوبر، وتبت الهيئة في التظلم يوم 26 أكتوبر.

القائمة المبدئية للمرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، القائمة المبدئين للمرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، وهم: