فنانو مصر يؤازرون البطل عبدالرحمن هريدي بعد دعمه لفلسطين

حرص عدد كبير من الفنانين على دعم البطل المصري عبدالرحمن هريدي والمتوج بميدالية ذهبية في كأس العالم باليونان، وذلك بعدما حذف الاتحاد الدولي للألعاب المائية صوره بسبب دعمه للقضية الفلسطينية.

فنانون يدعمون البطل عبدالرحمن هريدي

كان من بين هؤلاء الفنانين الفنان أكرم حسني الذي شارك صورته عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، وعلق عليها قائلا «بطل مصر.. شرفتنا يا هريدي».

وهناك أيضا الفنان محمد ممدوح الذي دعمه عن طريق مشاركته صورته عبر صفحته الخاصة على إنستجرام وعلق عليها قائلا «عاش يا بطل.. كلنا وراك».