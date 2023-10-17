بعد أيام من توجيه الرئيس بعلاجه.. أشرف فولة صحتي تحسنت وأتمنى العودة للرياضة

شهور طويلة قضاها بطل كمال الأجسام العالمي أشرف فولة في ألم ومعاناة لا ينتهي، بعد معاناته من فشل كلوي، ظل ينازع الألم إلى أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجه على نفقة الدولة، وبعد أيام من استجابة الرئيس السيسي لعلاجه، يتلقى أشرف فولة العلاج ويشعر بتحسن كبير.

بطل كمال الأجسام أشرف أحمد، الشهير بـ«أشرف فولة»، أكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يقوم حاليًا بعمل جلسات الغسيل الكلوي، ويقوم بالمتابعة الكاملة: «بروح أيام معينة أعمل جلسات الغسيل الكلوي، ولو فيه أي حاجة تخلص التحاليل بروح في أيام معينة المعامل العسكرية».

تحسنت صحة «فولة» الصحية والنفسية

بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجه، تحسنت نفسية «فولة» كثيرًا، فشعر أن هناك سندا له، فبعد رحلة علاج طويلة، أصبح بحالة صحية جيدة أفضل مما كان عليه خلال الشهور الماضية: «الرئيس السيسي شال حمل كبير جدًا من عليا، أنا كنت لوحدي، دخلت العناية المركزة وخرجت وكنت بروح المستشفيات باستمرار، بس دلوقتي الحمدلله أفضل بكتير».

فولة: أتمنى العودة لممارسة رياضة كمال الأجسام مرة أخرى

يتمنى بطل كمال الأجسام العالمي العودة إلى الرياضة مرة أخرى بعد أن تتحسن صحته ويقف على قدميه مرة أخرى، فالفترة التي أصابه المرض يعتبرها الأسوأ في حياته، لأنه ابتعد عن الرياضة: «إن شاء الله أقدر أرجع تاني وأمارس الرياضة من أول وجديد، ده حلو وأمنية بسعى لها دائمًا، نفسي أرجع ألعب كمان دلوقتي بس عشان مجهدش نفسي وأتعب أكتر مش بلعب».