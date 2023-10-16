أماني التونسي تدعم فلسطين: هي قضية الأمة الإسلامية كلها

حرصت المؤلفة أماني التونسي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، على دعم الشعب الفلسطيني بعد الاعتداءات الإسرائيلية والتي راح على أثرها العديد من الشهداء.

أمانى التونسي تدعم القضية الفلسطينية

وكتبت التونسي قائلة: «يجب عليك كمسلم دعم القضية الفلسطينية، فهي قضية إسلامية أولاً وأخيراً، وهي قضية الأمة الإسلامية كلها، وهي قضية الأقصى والقدس التي هي المدينة المقدسة الثالثة للمسلمين بعد مكة والمدينة، وهي قضية الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال والظلم والتهجير والتشريد منذ عقود طويلة، وهي قضية الحق والعدل ضد الباطل والظلم».

وأضافت أماني قائلة: «وقد أوجب الإسلام على المسلمين دعم إخوانهم المستضعفين في كل مكان، وخاصة في فلسطين، بكل ما يستطيعون من جهاد بالنفس والمال والكلمة والدعاء، قال تعالى: {وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ} [الأنفال: 72]، وقال تعالى: {وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ} [النساء: 75]، وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا} [الأحزاب: 57]

واختتمت قائلة: يعمل الهلال الأحمر المصري على مدار الساعة بالتواصل والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتجهيز وتسليم حزم من المساعدات العاجلة لتخفيف وطأة الأحداث على أهالينا بقطاع غزة.