انطلاق منتدى «الحزام والطريق» في العاصمة الصينية بمشاركة بوتين اليوم

يبدأ منتدى «الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي»، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الصينية «بكين»، وينعقد المنتدى الدولي «حزام واحد.. طريق واحد» في عام الذكرى العاشرة للمبادرة التي تحمل الاسم نفسه، والتي اقترحها الرئيس الصيني، «شي جين بينج»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

بوتين سيجري محادثات مع الرئيس الصيني

ويزور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الصين بدعوة من بينج، وسيشارك في منتدى «حزام واحد.. طريق واحد»، كما سيجري محادثات مع الرئيس الصيني، فيما سيعقد الرئيس الروسي، سلسلة من الاجتماعات الثنائية في الصين، مع زعماء فيتنام وتايلاند ومنغوليا ولاوس.

بدوره، سيلقي الرئيس الصيني، «شي جين بينج»، كلمة في افتتاح منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي.