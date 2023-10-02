نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق: واشنطن ليس لديها عداء مع بكين

قال جويل روبن، نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق، إن وسائل الإعلام تتمتع بمساحة حرة واسعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد رأى العالم بكل شفافية مناظرات المرشحين الرئاسيين وهم يتناقشون على الهواء، وهذا لا يحدث في الصين.

الرئيس الصيني لا يتحدث للرأي العام

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من دبي مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أننا لا نستمع أن الرئيس الصيني يتحدث للرأي العام الصيني، أو يوضح المعلومات للرأي العام باستمرار كما تفعل إدارة بايدن.

وذكر أن الصين تحاول إغلاق دولتها في وجه العالم، وفي الوقت نفسه تحاول بسط نفوذها على العديد من دول الجوار، وهذا قد يؤثر على مؤشرات الديمقراطية في داخل هذه الدول.

الولايات المتحدة ليس لديها عداء مع الصين

وأوضح أن الولايات المتحدة ليس لديها عداء مع الصين، لكن هناك اختلاف كبير في الثقافة بين الدولتين، فحين وجه ترامب اتهامات مضللة نحو مسؤولية الصين عن فيروس كورونا قالت وسائل الإعلام الأمريكية إنها أكذوبة، وصححت إدارة بايدن هذا الوضع، فهذه هي الشفافية.