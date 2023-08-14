الصين: تعاوننا عسكريا مع روسيا لحماية العدالة في العالم

قال وو تشيان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، اليوم الإثنين، إن الدوريات البحرية المشتركة، التي تنفذها روسيا والصين، ليست موجهة ضد أطراف ثالثة، ولا علاقة لها بالوضع الدولي الحالي.

وأشار «تشيان» إلى أنه «وفقًا للخطة الروسية - الصينية السنوية للتعاون بين الجيشين سيّرت بحريتا البلدين دوريات بحرية في الأجزاء الغربية والشمالية من المحيط الهادئ».

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، أن التعاون بين الجيشين الروسي والصيني مفتوح وشفاف، ويهدف إلى حماية العدالة الدولية بشكل مشترك، وكذلك الحفاظ على الأمن والاستقرار في العالم والمنطقة.

وأوضح أروسيا والصين تنفذان دوريات، بما يتوافق بدقة مع المعايير، مشيرًا إلى أن «هذا التعاون يختلف تمامًا عن ممارسة بعض الدول، التي تتمسك بعقلية الحرب الباردة وتنخرط في مواجهة تكتلية وتزرع الهيمنة».