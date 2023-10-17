الانتهاكات متواصلة.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصفها للمنازل بغزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم العاشر على التوالي، قصفها برا وبحرا وجوا لغزة في إطار عملية «السيوف الحديدية»، ردا على «طوفان الأقصى»، ما أسفر عن سقوط مزيدا من الشهداء في القطاع.

واستشهد 8 فلسطينيين بينهم صحفي يدعى عبد الهادي حبيب، وأصيب آخرون، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي الزيتون جنوب غزة ومنزلا في حي الرمال، غرب المدينة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وكان متحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، قال في وقت سابق، إن إسرائيل إلى تستهـدف المنازل والمدنيين، وفقا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية». ونقلت القناة عن وسائل إعلام فلسطينية، إن زوارق حربية إسرائيلية، جددت قصف شواطئ غزة

مسؤولة أممية: خطوات تحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير مرتبطة بكرامتهم

وفي وقت سابق، أشارت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالحق في الصحة، تلالينج موفوكينج، أن خطوات تحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير مرتبطة بكرامتهم وسيادتهم، مضيفة في بيان:«لا يمكنك إطفاء رغبة الإنسان في الحرية».

وأشارت موفوكينج، إلى تعرض البنية التحتية الطبية في غزة لأضرار لا يمكن إصلاحها، مضيفة في بيان، أن استمرار التهجير والتهديدات بشن المزيد من الهجمات على القطاع، يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة، وحالة طوارئ.

أكثر من 111 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في الأراض الفلسطينية المحتلة

وكانت منظمة الصحة العالمية، وثقت في وت سابق، أكثر من 111 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في الأراض الفلسطينية المحتلة، بما فيها 48 هجوما على غزة أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 12 من العاملين في المجال الصحي.

وأضافت موفوكينج، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تمنع دخول الإمدادات الأساسية إلى غزة، بما فيها الغذاء والماء والوقود والأدوية والمستهلكات الطبية والمعدات، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لمنع تصعيد النزاع وحماية واحترام حق الجميع في الصحة.