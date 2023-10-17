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مجلس الأمن يصوت برفض مشروع القرار الروسي بشأن غزة

كتب:

مريم جاد
02:48 ص | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
مجلس الأمن الدولي _ أرشيفية

مجلس الأمن الدولي _ أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، أن مجلس الأمن صوّت برفض مشروع القرار الروسي بشأن غزة.

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