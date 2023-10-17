مجلس الأمن يصوت برفض مشروع القرار الروسي بشأن غزة كتب: مريم جاد 02:48 ص | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 مجلس الأمن الدولي _ أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، أن مجلس الأمن صوّت برفض مشروع القرار الروسي بشأن غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة لبحث الأوضاع في غزة انتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي كوريا الجنوبية تكثف جهودها الدبلوماسية للفوز بمقعد في مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن الدولي: المستوطنات الإسرائيلية «عقبة» أمام عملية السلام «مجلس الأمن الدولي» يعقد اجتماعا حول كوريا الشمالية مساء اليوم مجلس الأمن الدولي يناقش فشل اتفاقيات مينسك مجلس الأمن الدولي اسرائيل غزة بقلم مريم جاد