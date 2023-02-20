مجلس الأمن الدولي: المستوطنات الإسرائيلية «عقبة» أمام عملية السلام

ندد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، بإضفاء الشرعية على تسع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرًا أن المستوطنات "عقبة" أمام السلام.

واعتبر المجلس - في بيان صادر عن رئاسته، بدعم من جميع أعضائه الخمسة عشر - أن استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يعرض (مبدأ) حل الدولتين للخطر.

معارضة الإجراءات الأحادية

كما أكد المجلس معارضته لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام ومنها بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإضفاء الشرعية على المستوطنات وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين المدنيين.

وأعرب عن "قلقه العميق وتفاجئه" بإعلان إسرائيل إضفاء الشرعية على المستوطنات التسع وبناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة.

دعوة مجلس الأمن لوقف الاستيطان

وفي ديسمبر 2016 وللمرة الأولى منذ عام 1979، دعا مجلس الأمن إسرائيل إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قرار صدر جراء عدم استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو.