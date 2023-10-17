بالأسماء.. المصوتون لصالح وضد القرار الروسي في مجلس الأمن بشأن غزة

صوتت اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا ضد مشروع قرار روسي في مجلس الأمن حول غزة.

وفي وقت سابق، فشل مجلس الأمن الدولي في إقرار مشروع قرار روسي حول غزة، لعدم حصوله على الأصوات التسعة المطلوبة، وصوتت 5 دول لصالح القرار واعترضت 4 دول، فيما امتنعت 6 دول.

ودعا المشروع الروسي، لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ولتوفير وتوزيع المساعدات الإنسانية دون عوائق وتهيئة الظروف لإجلاء المدنيين، كما أدان المشروع بشدة أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وكذلك جميع أعمال الإرهاب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وصوتت روسيا والصين والإمارات العربية والجابون وموزمبيق لصالح مشروع القرار، ورفضته الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا، فيما امتنعت ألبانيا والبرازيل وغانا ومالطا وسويسرا والإكوادور عن التصويت.