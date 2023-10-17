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مندوبة الإمارات بمجلس الأمن: سكان غزة يواجهون حربا شعواء

كتب:

مريم جاد
03:23 ص | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
مجلس الأمن الدولي

مجلس الأمن الدولي

صوتت مندوبة الإمارات في مجلس الأمن بالموافقة على مشروع القرار الروسي بوقف إطلاق النار في غزة، قائلة إنه يجب وقف النار في غزة بشكل فورى وأن سكان غزة يواجهون حربا شعواء.

كما صوّت مندوب الصين في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الروسي ، فيما صوَت مندوب اليابان في مجلس الأمن برفض مشروع القرار الروسي.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في غزة، والتي تنقلها قناة القاهرة الإخبارية.

 

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