مندوب فلسطين بمجلس الأمن: يجب السماح بوصول المساعدات لغزة فورا

قال مندوب فلسطين في مجلس الأمن إن إسرائيل تواصل ارتكاب الجرائم ضد شعبنا، مضيفاً أن إسرائيل قتلت أكثر من 3 آلاف فلسطيني.

وتابع المندوب أنه يجب السماح بوصول المساعدات لغزة فورا، فإسرائيل دمرت كل البنى التحتية في غزة.

و أشار مندوب فلسطين إلي أن إسرائيل ترتكب مجازر في غزة وهناك أكثر من ألف طفل بين القتلى الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في غزة، والتي تنقلها قناة القاهرة الإخبارية