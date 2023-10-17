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مندوب فلسطين بمجلس الأمن: يجب السماح بوصول المساعدات لغزة فورا

كتب:

مريم جاد
03:37 ص | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
مجلس الأمن الدولي

مجلس الأمن الدولي

قال مندوب فلسطين في مجلس الأمن إن إسرائيل تواصل ارتكاب الجرائم ضد شعبنا، مضيفاً أن إسرائيل قتلت أكثر من 3 آلاف فلسطيني.

وتابع المندوب أنه يجب السماح بوصول المساعدات لغزة فورا، فإسرائيل دمرت كل البنى التحتية في غزة.

و أشار مندوب فلسطين إلي أن إسرائيل ترتكب مجازر في غزة وهناك أكثر من ألف طفل بين القتلى الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في غزة، والتي تنقلها قناة القاهرة الإخبارية

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