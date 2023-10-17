مندوب ألبانيا بمجلس الأمن: يجب تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة

قال مندوب ألبانيا بمجلس الأمن إنه يجب تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة.

وامتنع مندوب ألبانيا عن التصويت لمشروع القرار الروسي بوقف إطلاق النار في غزة، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في غزة، والتي تنقلها قناة القاهرة الإخبارية.

وفشل مجلس الأمن الدولي في إقرار مشروع القرار الروسي بشأن غزة، بموافقة 5 دول، واعتراض 4، وامتناع 6 دول.

وبدأت، منذ قليل، جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث الأوضاع في غزة.