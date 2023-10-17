مندوب ألبانيا بمجلس الأمن: يجب تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة
كتب:
مريم جاد
03:31 ص | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
مجلس الأمن الدولي
قال مندوب ألبانيا بمجلس الأمن إنه يجب تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة.
وامتنع مندوب ألبانيا عن التصويت لمشروع القرار الروسي بوقف إطلاق النار في غزة، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في غزة، والتي تنقلها قناة القاهرة الإخبارية.
وفشل مجلس الأمن الدولي في إقرار مشروع القرار الروسي بشأن غزة، بموافقة 5 دول، واعتراض 4، وامتناع 6 دول.
وبدأت، منذ قليل، جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث الأوضاع في غزة.