مندوب فلسطين بمجلس الأمن الدولي: يجب إقرار حماية المدنيين بشكل فوري

أكد مندوب فلسطين بمجلس الأمن الدولي أنه يجب إقرار حماية المدنيين بشكل فوري.

وأشار إلى إن ازدواجية المعايير تقوض القانون الدولي، فهناك المئات لا يزالون تحت الأنقاض في غزة، مضيفا أنه لا يوجد تبرير لقتل المدنيين في غزة.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث الأوضاع في غزة تنقلها قناة الققاهرة الإخبارية.

وفشل مجلس الأمن الدولي في إقرار مشروع القرار الروسي بشأن غزة، بموافقة 5 دول، واعتراض 4، وامتناع 6 دول.