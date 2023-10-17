موقف 3 دول إفريقية بمجلس الأمن بشأن وقف النار في غزة.. إحداها امتنعت عن التصويت

فشل مجلس الأمن الدولي، في إقرار مشروع قرار روسي، الذي اقترح لحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، لعدم حصوله على على الأصوات التسعة المطلوبة لإقراره، فيما صوتت 3 دول إفريقية أعضاء في المجلس حول المشروع، اثنتان بالموافقة والثالثة بالامتناع

الجابون وموزمبيق توافقان على مشروع القرار الروسي

وصوتت 5 دول لصالح القرار «روسيا-الصين-الإمارات العربية المتحدة-الجابون-موزمبيق»، فيما اعترضت 4 دول«الولايات المتحدة-المملكة المتحدة-فرنسا- اليابان»، فيما امتنعت 6 دول عن التصويت «ألبانيا-البرازيل-غانا-مالطا-سويسرا-الإكوادور».

وفي وقت سابق، أعلن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن تأييد مجموعة الدول العربية لمشروع قرار روسيا بشأن غزة، وقال للصحفيين، إن هناك تساؤلات بشأن مشروع القرار البديل الذي طرحته البرازيل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ودعا مشروع القرار الروسي، لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية ومستدام ويحظى بالاحترام الكامل، كما أدان بشدة أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب.

كما دعا مشروع القرار، إلى إطلاق سراح جميع الرهائن بشكل آمن، ودعوة لتوفير وتوزيع المساعدات الإنسانية دون عوائق وتهيئة الظروف لإجلاء المدنيين.

مندوب روسيا: مجلس الأمن وجد نفسه مجددًا رهينة للأنانية

من جانبه، أعرب المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا بعد التصويت، عن أسفه لأن المجلس وجد نفسه مجددًا رهينة للأنانية، وللنوايا الأنانية للكتلة الغربية من البلدان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك»الروسية.

بدورها، أشارت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد إلى أن مشروع القرار الروسي لم يندد بـ«حماس» وهذا نفاق وموقف لا يمكن الدفاع عنه، مضيفة إن بلادها لن تسمح للمجلس بلوم إسرائيل بدلا من«حماس»، والحركة لا تقف لنصرة حق الفلسطينيين في تقرير المصير.