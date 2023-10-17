تفاصيل تصويت مجلس الأمن بشأن غزة.. 4 دول عرقلت قرار وقف إطلاق النار

فشل مجلس الأمن الدولي، فجر اليوم الثلاثاء، في تبني مشروع قرار طرحته روسيا، يوم الجمعة الماضي، يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، لحصوله على 5 أصوات من أصل أصوات 15 عضوا في المجلس.

وتضمن مشروع القرار الروسي، الذي شاركته في صياغته 25 دولة من بينها مصر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، الدعوة إلى إطلاق سراح الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية، والإجلاء الآمن للمدنيين المحتاجين،

مشروع القرار الروسي دعا إلى وقف فوري لأسباب إنسانية

كما دعا مشروع القرار الروسي، إلى وقف فوري لأسباب إنسانية لإطلاق النار يكون مستداما ويحظى بالاحترام الكامل.

والدول التي شاركت في صياغة مشروع القرار الروسي: «مصر-البحرين-بنجلاديش- بيلاروسيا- جيبوتي- إريتريا-إندونيسيا-الأردن-الكويت-لبنان- مالي-ماليزيا-جزر المالديف-موريتانيا-نيكاراجوا-عمان-باكستان-قطر- روسيا-السعودية-السودان-تركيا-الإمارات-فنزويلا-اليمن-زيمبابوي».

ولم يحصل المقترح الروسي على الحد الأدنى من الأصوات وهو تسعة أصوات اللازمة في الهيئة المكونة من 15 عضوا.

وفي وقت سابق، قال المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن التصويت على مشروع القرار، أظهر من الذي يؤيد فعليا الهدنة ووقف القصف على غزة، ومن يتبع نهجا أنانيا، معربا عن أسفه لأن المجلس وجد نفسه مرة أخرى رهينة للتطلعات الأنانية لكتلة من الوفود الغربية.

وأضاف نيبينزيا، عقب التصويت، إن هذا هو السبب الوحيد لفشله في إرسال رسالة جماعية واضحة وقوية تهدف إلى وقف التصعيد، موضحا أن هذا هو سبب أكبر اندلاع للعنف في الشرق الأوسط منذ عقود.

من جانبه، دعا مندوب الصين الدائم لدى «مجلس الأمن الدولي»، تشانج جونج، لاحترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، معربا عن قلق بلاده بشأن قرار إسرائيل محاصرة قطاع غزة، فيما قالت المندوبة الأمريكية لدى المجلس ليندا توماس جرينفيلد، إن مشروع القرار طرح دون أية مشاورات ودون الإشارة إلى «حماس».

مندوبة المملكة المتحدة: نعمل لمواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة

بدورها، أشارت مندوبة المملكة المتحدة في مجلس الأمن الدولي، باربرا وودوارد، إلى ان بلادها تعمل لمواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، مضيفة أن لندن لا تستطيع تأييد قرار لا يندد بأفعال حركة حماس.

ونرصد أهم الأرقام المتعلقة بمشروع القرار الروسي في مجلس الأمن الدولي:

- 5 دول أيدت مشروع القرار الروسي.

- 4 دول عارضت مشروع القرار الروسي.

- 6 دول امتنعت عن التصويت.

- 3 دول إفريقية شاركت في عملية التصويت.

- دولة عربية وحدة شاركت في التصويت.

- 5 دول أوروبية شاركت في التصويت.

- 2 دول لاتينية شاركت في التصويت.

- 3 دولة آسيوية شاركت في التصويت.

- 25 دولة شاركت في صياغة مشروع القرار الروسي.