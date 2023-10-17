جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أكثر من 200 هدف عسكري في غزة خلال 24 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أنّه نفذ أكثر من 200 ضربة استهدفت أهداف تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفقًا للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، شن الجيش ضربات على أكثر من 200 هدف تعود للحركتين الفلسطينيتين حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة خلال اليوم السابق.

وذكر أيضًا أنّ الطائرات الحربية استهدفت مقار قيادة العمليات الإرهابية للمنظمات في مختلف مناطق القطاع وقضت على عناصر إرهابية.