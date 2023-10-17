عاجل.. استشهاد طفل فلسطيني بالخليل تزامنا مع فشل مجلس الأمن في إقرار مشروع بشأن غزة

استشهد طفل فلسطيني يدعى محمد نضال محمد ملحم «17 عاما»، فجر اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات اندلعت عقب اقتحام جنود الاحتلال بلدة حلحول شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة، لترتفع حصيلة الشهداء في الضفة إلى 60 شهيدا، منذ 7 أكتوبر الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

وجاء سقوط شهيد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع فشل مجلس الأمن الدوةلي، في إقرار مشروع قرار روسي بشأن غزة.

وفجر اليوم الثلاثاء، أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي، واعتقل 30 آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة حلحول شمال الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المدرسة الصناعية في بلدة حلحول شمال الخليل، التي يقيم فيها عدد من عمال قطاع غزة الذين أجبرهم الاحتلال على مغادرة أماكن عملهم داخل أراضي الـ48، ما أدى لاندلاع مواجهات في منطقتي «الذروة» و«الراموز»، فيما اعتقل جنود الاحتلال، 30 عاملا كانوا موجودين داخل المدرسة وعددهم 30، بعد أن أخضعوهم لتحقيق ميداني، كما ألحقوا أضرارا مادية بالمنشأة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي 13 فلسطينيا من مدينة الخليل، عقب اقتحامها عدة أحياء بينها: «نمرو-رأس الجورة-أبو كتيلة-عيصى-الجلدة».وكانت وزارة الصحة، أعلنت في وقت سابق، إن 254فلسطينيا استشهدوا وأصيب 562 في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، فشل مجلس الأمن الدولي، في إقرار مشروع قرار روسي بشأن غزة، لعدم حصوله على الأصوات التسعة المطلوبة لإقراره.

وصوت 5 دول لصالح مشروع القرار الروسي، فيما اعترضت 4 دول، وامتنعت 6 آخرون عن التصويت. وقال مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، إن الأهداف سياسية.