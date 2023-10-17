حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الإسكندرية

شن حي المنتزه أول بالإسكندرية حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وقال محمد عبدالله سحلول رئيس الحي لـ«الوطن»، أنه بمشاركة وحدة المتغيرات المكانية والحملة الميكانيكية والتنمية الريفية، تم شن حملة على الظهير الريفي لحي المنتزه لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية من بناء مخالف، مشيرا إلى إزالة تعديين في منطقة خورشيد بإجمالى مساحة قيراطين، وإزلة تعد بحوض الصعايدة بتواجد مندوب الزراعة، و4 حالات تعد على أرض زراعية بحوض التوفيقية بمساحة 130 مترا.

رفع إشغال الطريق

وأشار رئيس الحي إلى شن حملات بشوارع عبد السلام عارف، وشارع خالد بن الوليد، وشارع أحمد بركات، وشارع محمد نجيب، ما أسفر عن التحفظ على 55 حالة إشغال متنوع وإزالة الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية التي تعيق المارة، مؤكدا استمرار الحملات يومياً لردع المخالفين.