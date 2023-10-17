قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور إسرائيل

توجه الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية والمشرف على قوات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وقال«كوريلا» لوكالة «رويترز»: «أنا هنا للتأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه، مع التركيز بشكل خاص على تجنب قيام أطراف أخرى بتوسيع الصراع».

وأوضح مسؤول أمريكي لـ«رويترز» أنَّه من المقرر أن يعقد كوريلا اجتماعات مهمة مع القيادة العسكرية الإسرائيلية؛ لضمان بلورة فهم واضح للمتطلبات العسكرية الإسرائيلية.

وتأتي زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية لإسرائيل قبل يوم واحد من زيارة مقررة للرئيس الأمريكي جو بايدن للبلاد.

ونشرت واشنطن حاملة طائرات ومجموعة قتالية مصاحبة لها في شرق البحر المتوسط، وسترسل حاملة طائرات أخرى إلى المنطقة في الأيام المقبلة، وهي خطوات تقول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنها تهدف إلى الردع وليس الاستفزاز.