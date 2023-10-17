«القاهرة الإخبارية»: مستشفيات غزة تعمل بمولدات كهرباء.. ودمار واسع في سيارات الإسعاف

أفاد بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ مستشفيات قطاع غزة تعمل بطاقة المولدات الكهربائية، لافتا إلى أنّ الاحتلال بعث برسائل إلى سكان شرق غزة بالتوجه جنوبا.

وأضاف جبر، في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ أصوات انفجارات تعلو محيط مستشفى ناصر بخان يونس، وهناك دمار واسع بسيارات الإسعاف في غزة إثر القصف الإسرائيلي، متابعا أنّ المدفعية الإسرائيلية تطلق الصواريخ شرق غزة بشكل عشوائي.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة.