الاحتلال يقصف منزلين في خان يونس ومدينة غزة

كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، عن أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت منزلين في خان يونس ومدينة غزة، منذ قليل.

وقالت إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، بعدة صواريخ، ما أدى لتدميره بشكل كامل، دون الإبلاغ عن إصابات، كما قصفت منزلا في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة.

وتشن طائرات الاحتلال سلسلة غارات على طول الخط الفاصل، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف شرق خان يونس ومخيم البريج، وسط القطاع.

كذلك، قصفت الزوراق الحربية الإسرائيلية المناطق الموازية للبحر بشكل عنيف.