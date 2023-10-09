«وفا»: 13 غارة إسرائيلية على منطقة الفراحين شرق خان يونس

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بعدة صواريخ، مجمع أنصار غرب مدينة غزة، ما أدى إلى دمار هائل في المباني، كما شنت 13 غارة عنيفة على منطقة الفراحين شرق خان يونس جنوبا، ما أدى لوقوع أضرار جسيمة دون وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات جديدة استهدفت منزلا في بيت لاهيا، وآخر قرب مستشفى، و«مسجد اليرموك» في مدينة غزة، ما أدى إلى تدميرهما بالكامل.

بحرية الاحتلال تستهدف شاطىء بحر خان يونس

واستهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، بعدد من القذائف في وقت سابق، منطقة الفرحين شرق خان يونس، كما أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، عدة قذائف تجاه شاطىء بحر خان يونس جنوب قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وفي الضفة الغربية المحتلة، شهدت بلدة الدوحة غرب بيت لحم، قيام قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي المعروفة باسم «مستعربون»، 3 شبان فلسطينيين خلال مواجهات اندلعت في «منطقة الباشا».

وأشارت مصادر أمنية، إلى إصابة شاب فلسطيني بالاختناق بالغاز السام خلال المواجهات المندلعة في البلدة.

وفي وقت سابق، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا يدعى محمد شريفة عقب الاعتداء عليه بالضرب، كما اعتدت على آخرين، في حي «باب حطة» بالبلدة القديمة من القدس المحتلة.

إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز قلنديا العسكري

وأصيب 3 شبان فلسطينيين، بينهم إصابتان في حالة خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة.

وخلال اليوم الثاني للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سقط 413 شهيدا بينهم 78 طفلا، و41 سيدة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، و13 آخرين في الضفة الغربية المحتلة منذ أمس الأول السبت.

وفي الولايات المتحدة، شارك الآلاف من أبناء الجالية الفلسطينية ونشطاء السلام، في مظاهرات حاشدة مساء أمس الأحد، في حي منهاتن بولاية نيويورك، وفي مدينة شيكاغو بولاية الينوي، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة،

وردد المشاركون في المظاهرات، هتافات المطالبة بالحرية لفلسطين وبدعم القضية الفلسطينية، كما طالبوا بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.