أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأنّ وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد 19 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف خان يونس.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في آخر إحصائيات أعداد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السبت الماضي.

ويأتي القصف الإسرائيلي المستمر منذ أربع أيام، ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذها الجناح العسكري لحركة حماس، وأسفر عن مقتل نحو 1000 إسرائيلي وإصابة نحو 2500 آخرين وفق السلطات الإسرائيلية.