إنجازات 10 سنوات في الشرقية.. تنفيذ 2918 مشروعا بتكلفة 50.5 مليار جنيه

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية استطاعت ان تعبر بالمواطنين لفترة جديدة زاخرة بالمشروعات الخدمية والتنموية في جميع القطاعات، والتي احتاجها المواطنون لسنوات طوال.

وأضاف المحافظ، خلال لقاء له مع عدد من المواطنين في مركز شباب بلبيس، أن عدد المشروعات المنفذه خلال العشر سنوات الماضية بمحافظة الشرقية وصل إلى 2918 مشروعا، بتكلفة 50 مليارا و500 مليون جنيه، فضلا عن تنفيذ المشروع القومي العملاق حياة كريمة، والذي بدأ يؤتي ثماره وتخرج بشائره الي النور ليحقق طفرة حقيقة في تنفيذ المشروعات التي ستنعم بها الاجيال المعاصرة و القادمة بإذن الله.

توفير حلول عاجله لكل المشكلات

والتقى محافظ الشرقية برواد المركز في حضور الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، وأدار معهم حواراً هادئا للتعرف على كل احتياجاتهم على الطبيعة، موجها رئيس المركز بالتواصل الدائم معهم وتوفير حلول عاجلة للمشكلات التي يعانون منها في إطار الإمكانات المتاحة.

وأثنى محافظ الشرقية على مستوى الخدمات المقدمة للشباب بالمركز، وفتح أبوابه طوال اليوم لاستقبال أبناء القرية.

‏تنمية مهارات الشباب

وقال المحافظ، إن مراكز الشباب ‏تسهم في ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً، وكذلك تنمية ‏قدراتهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة، إضافة إلى ‏استثمار أوقات ‏فراغهم ‏وطاقاتهم ‏وتوجيهها لخدمة المجتمع.

وخلال اللقاء، أكد محافظ الشرقية أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو توفير احتياجات المواطنين من السلع الإستراتيجية والمواد الغذائية، مثمنا مجهودات دولة رئيس مجلس الوزراء في إطلاق مبادرة تخفيض السلع الأساسية والالبان والدواجن بنسب تتراوح من 15-25 % لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية لهم بكميات وفيرة وبأسعار مناسبة.