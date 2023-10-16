رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل المكثف لتنفيذ مشروعات قناة السويس

زيادة إيرادات القناة إلى 9.4 مليار دولار في العام المالي 2022-2023

كتب:

محمد أبو عمرة
01:40 م | الإثنين 16 أكتوبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على بيان حركة الملاحة بقناة السويس للعام المالي 2022-2023، الذي أظهر زيادة عدد السفن المارّة بالقناة بنسبة 17.6%، مقارنة بالعام المالي السابق، لتصل إلى نحو 26 ألف سفينة، وزيادة الإيرادات الكلية للقناة من 7 مليارات دولار في العام المالي السابق، بنسبة 34.7%، لتصل إلى 9.4 مليار دولار في العام المالي المنصرم، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الكلية بانتهاء العام الميلادي الجاري، إلى 10.3 مليار دولار.

شهد الاجتماع أيضاً استعراض محاور ومشروعات تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي لقناة السويس، إضافة إلى جهود الهيئة لتطوير وتحديث أسطولها البحري، وما يضمه من قاطرات وكراكات حفر، التي تقوم بدور أساسي في تأمين المجرى الملاحي ومعاونة السفن العابرة للقناة.

وذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بمواصلة العمل المكثف لتنفيذ مشروعات الهيئة، في إطار استراتيجية تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس ومرافقها، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، وذلك بهدف تعظيم قدرات القناة، وتعزيز تنافسيتها والمكانة المتفردة لها على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة في مصر، التي تهدف لبناء دولة متقدمة وقوية في مختلف المجالات، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

اقرأ المزيد:

رئيس هيئة قناة السويس يبحث مع وفد كوري جنوبي سبل دعم التعاون المشترك

تفاصيل شهادة الاستثمار الدولارية ذات العائد الثابت من بنك قناة السويس

قرض شخصي لأصحاب المعاشات من بنك قناة السويس.. سعر عائد تنافسي

مجند سابق بسيناء: بمجرد عبوري قناة السويس كنت أتذكر تضحيات أبطال أكتوبر