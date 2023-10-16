رئيس «مياه المنوفية» يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرى المحافظة

عقد المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اجتماعا لمتابعة الموقف الحالي لمشروعات srssp، بحضور المهندس محمد فوزي عوض، مدير عام المشروعات، رئيس وحده piu، والشركات المنفذة لعقود شبكات الانحدار، وخطوط الطرد ومحطات الرفع والمعالجة.

«نجيب»: يجب الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات

وأكد «نجيب» ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات، ومتابعتها بكل دقة، وتنفيذ التعليمات التعاقدية، مشددا على أن أي تأخير يوثر سلبا على المشروع.

ووجه رئيس الشركة، بسرعة توريد المعدات الكهروميكانيكية للمحطات، حتى يتمكن الأهالي من الاستفادة من المشروع، مشددا على سرعة الانتهاء من الأعمال المدنية المتبقية بالمحطات.

وأثناء الاجتماع، كرم رئيس شركة المياه، شركة مصر للإنشاء والتعمير، عن مشروع صرف صحى صفط جدام وشبرابتوش ميت الكرام، وذلك للالتزام بالجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروع على أكمل وجه، في المجالات المجتمعية والسلامة والصحة المهنية، وكذلك التنفيذية.

قطع المياه عن شبين الكوم في محافظة المنوفية

على صعيد آخر، تواصل شركة مياه الشرب في المنوفية، تنفيذ الصيانة الدورية لمحات المياه والشبكات من خلال الخطة المعلنة، التي يجرى من خلالها قطع المياه عن المدن والقرى، وفق الخط الدورية، للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين؛ إذ جرى قطع المياه عن مدينة شبين الكوم اليوم لعمل الصيانة الدورية.