كيف تستفيد محافظة البحر الأحمر من السيول المتوقعة؟.. «سدود وبحيرات»

رفعت أجهزة البحر الأحمر، درجة الاستعداد إلى القصوى، لمواجهة الأمطار والسيول المتوقعة، خاصة على مدن الجنوب والمناطق الجبلية، إذ يجري الاستعداد لاحتجاز مياه الأمطار والسيول التي تقدر بملايين الأمتار المكعبة لتحقيق الاستفادة القصوى منها، إذ ينتظر أهالي جنوب البحر الأحمر، موسم الأمطار، خاصة سكان المناطق الصحراوية.

استعدادت البحر الأحمر للسيول

وكشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، لـ«الوطن»، عن استعدادت أجهزة المحافظة، للأمطار والسيول المتوقعة، على جنوب البحر الأحمر، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

أشار «حنفي» إلى أن الدولة نفذت مشروعات الحماية من أخطار السيول، تتمثل في 28 سدا وبحيرة صناعية و11 حاجز توجيه، وعدد من القنوات الصناعية والبرابخ، لحجز وتوجيه مياه السيول بعيدا عن المجتمعات العمرانية.

مشروعات الحماية من أخطار السيول في البحر الأحمر

أكد أن أجهزة البحر الأحمر تحقق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار والسيول طبقا لتوجهات الدولة في الاستفادة من فائض المياه، واحتجازها في البحيرات الصناعية واستخدامها في ري الصحاري وزراعة مزارع وادي القويح ومزرعة وادي حوضين بمدينة الشلاتين، جنوب البحر الأحمر.