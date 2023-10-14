الوقاية من مخاطر السيول.. مليار جنيه لإنشاء الحواجز والبحيرات الصناعية بالبحر الأحمر

خصصت الدولة مليار جنيه لإنشاء عدد من مشروعات الحماية من أخطار السيول بمدن البحر الأحمر؛ لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين، وانتهت أجهزة الدولة، خلال السنوات الماضية، من تنفيذ بحيرات صناعية وسدود إعاقة وقنوات وحواجز لحماية مدن المحافظة، إذ بدأت تنفيذ تلك المشروعات منذ اجتياح السيول لمدينة رأس غارب فى أكتوبر 2016، ما أدى لوقوع خسائر مادية فادحة.

وأشاد عدد من مواطنى البحر الأحمر بمشروعات الدولة التى تم تنفيذها لحماية الأرواح والممتلكات، موجهين الشكر للقيادة السياسية، وقال على عبدالراضى، من سكان مدينة رأس غارب، لـ«الوطن»، إن الدولة بذلت جهوداً كبيرة عقب سيول رأس غارب 2016 لتنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول، وكان لذلك أثر عظيم فى حماية الأرواح والمواطنين والممتلكات طوال السنوات السبع الماضية، حيث نجحت هذه المشروعات فى حجز مياه السيول وتوجيهها بعيداً عن المدينة.

وأشار شاذلى سليمان، من مدينة رأس غارب، إلى شعوره بالأمان بعد فاجعة سيول 2016 فى رأس غارب، التى خلفت عشرات المصابين و13 قتيلاً، مؤكداً أن أجهزة الدولة وفرت الأمان ونجحت فى الحفاظ على أرواح المواطنين، فيما قال منصور سعيد، من أهالى جنوب البحر الأحمر، إن مشروعات الحماية من أخطار السيول أثلجت قلوب الأهالى وشعرنا معها بالأمان والطمأنينة؛ حيث كانت السيول مصدر خطر وتهلك الأرض وتخلف القتلى والمصابين، مقدماً الشكر للدولة المصرية على اهتمامها بالمواطنين والحفاظ على أرواحهم والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

28 سدا وبحيرة و11 حاجزا.. وقناة صناعية بـ«رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير»

وكشف نادى نزيه، مدير إدارة الأزمات بمحافظة البحر الأحمر، أن أجهزة الدولة انتهت من إنشاء مشروعات الحماية من أخطار السيول فى مدن البحر الأحمر؛ وهى 28 سداً وبحيرة صناعية، و11 حاجزاً ترابياً وقناة صناعية بمدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم وحلايب وشلاتين، تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية، التابعة لوزارة الرى، بتكلفة مليار جنيه والتى كان لها الفضل فى حماية المحافظة من السيول، لافتاً إلى أن أعمال الحماية بمدينة رأس غارب تضمنت إنشاء قناة صناعية بطول 12 كيلومتراً، وحاجز لحماية الأودية، وإنشاء 3 بحيرات صناعية بقرية الزعفرانة، و3 حواجز توجيه بوادى عربة بالزعفرانة بسعة تخزينية 11.50 مليون متر مكعب.

وأوضح مدير إدارة الأزمات بمحافظة البحر الأحمر أن مدينة القصير شهدت إنشاء سد للحماية من أخطار السيول وبحيرة صناعية وحاجز ترابى خلفها وقناة صناعية بوادى القويح بمدينة القصير، وفى مدينة مرسى علم، تم إنشاء أعمال حماية من أخطار السيول عبارة عن عدد من البحيرات الصناعية وسدود الإعاقة وحواجز التوجيه، بينها 5 سدود بمنطقة الشيخ الشاذلى بسعة استيعابية 3 ملايين متر مكعب وبحيرة وحاجز بوادى علم وقناة وحاجز توجيه لحماية قرية عرب.