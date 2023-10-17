«علامة لا يمكن تجاهلها».. تفاصيل أزمة عبد الرحمن سامح بعد دعم فلسطين

عبد الرحمن سامح، الاسم الأكثر تداولا على مدار الـ48 ساعة الماضية، بعد كلمته التاريخية بشأن القضية الفلسطينية، عقب تتويجه بذهبية بطولة العالم للسباحة التي استضافتها اليونان، في منافسات سباق 50 متر فراشة بزمن قدره 23:04 ثانية.

القصة الكاملة لأزمة بطل السباحة عبد الرحمن سامح بعد دعم فلسطين

القصة بدأت بعدما رفض البطل المصري الاحتفال بتتويجه بالذهبية، قائلا على منصة التتويج: «لا يمكنني الاحتفال بالتتويج بالميدالية الذهبية وأخوتي يتم قتلهم كل يوم في فلسطين».

ردود فعل عنيفة تجاه عبد الرحمن سامح، الذي كشف أنه يتم مهاجمته منذ أكثر من أسبوع وحتى قبل تتويجه بالميدالية الذهبية التاريخية لمصر، بسبب دعمه لفلسطين.

على إثر تصريحاته التي أعلن من خلالها دعمه للقضية الفلسطينية، الاتحاد الدولي للسباحة قام بحذف كافة صور البطل المصري من احتفالات التتويج للأبطال المتوجين في السباقات المختلفة، ليرد اللاعب بحذف كافة صوره عبر حسابه على «إنستجرام» خلال مشاركاته في أي بطولة تابعة للاتحاد الدولي للسباحة.

«علامة لا يمكن تجاهلها»

«علامة لا يمكن تجاهلها».. هكذا كشف عبد الرحمن سامح عن إشارة ظهرت أمامه خلال مغادرته لمطار أثينا، من خلال لافتة تحمل جملة: «أنت تعيش مرة واحدة، لو عشت بالطريقة الصحيحة فإن مرة واحدة كافية».

علق عبد الرحمن سامح عبر خاصية «ستوري» على حسابه عبر موقع الصور الشهير «إنستجرام» على تلك اللافتة: «علامة إلهية لا يمكن تجاهلها»، وأتم: «والله خير الحافظين».

دعم كبير تلقاه عبد الرحمن سامح، بعد الهجوم الأوروبي عليه بسبب دعم فلسطين، حيث انتشرت صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ووصفه البعض بـ«البطل»، بينما وجه آخر رسالة قائلا: «احنا ننزل صوره اللي تم حذفها، ونعرف العالم مين هو البطل عبدالرحمن سامح».