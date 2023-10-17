رئيس الوزراء اللبناني الأسبق: غزة تواجه وضعا إنسانيا خطيرا

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، إنّ مجموعة لا تنتهي من القرارات الدولية اتخذت لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، موضحا أنّ غزة تواجه وضعا إنسانيا خطيرا بعدما دفع الاحتلال الفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبها.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ اتصالات لبنانية مكثفة تدعو إلى ضبط النفس والسيطرة على الأوضاع في غزة، مرددا «ظهر بشكل واضح إنجاز كبير في 7 أكتوبر باستحالة تصفية القضية الفلسطينية».

وتابع السنيورة أن الاجتياحات الإسرائيلية المستمرة استنفدت إمكانيات لبنان، شارحا أن لبنان واجه 6 اجتياحات إسرائيلية على مدار 50 سنة، استنزفت ما يمتلكه من إمكانات.

وأشار إلى أنّ لبنان يعاني أزمة اقتصادية حولت 80 بالمئة من الشعب إلى فقراء، موضحا أن لبنان لن يخوض معركة عسكرية في قطاع غزة.