باحثة سياسية: قمة القاهرة للسلام خطوة إيجابية لصالح القضية الفلسطينية

قالت تمارا حداد باحثة سياسية من رام الله، إنَّ القمة المنتظرة التي ستنعقد يوم السبت المقبل في القاهرة سيكون لها تداعيات إيجابية على القضية الفلسطينية، مشددة على أنَّ هذه القمة جاءت في الوقت المناسب أمام التعنت الإسرائيلي في استخدام الآلة الإجرامية بحق المدنيين.

أهداف إسرائيل مدنية

وأضافت «تمارا حداد»، في مداخلة مع الإعلامي محمد جاد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «أهداف إسرائيل مدنية، ومن أجل إنقاذ المدنيين في قطاع غزة وحتى لا تحدث مجازر جاءت القمة في الوقت المناسب».

الدور المصري فعّال

وتابعت: «الدور المصري في هذا السياق فعّال فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ويعزز الدور السياسي وسوف يلبي عدد كبير من الدول ذات الصلة بعملية الحل السياسي للواقع الفلسطيني دعوة مصر».

وأوضحت أنَّ المجازر الإسرائيلية مستمرة في قطاع غزة، إذ أصبح القطاع في سياق لا يطاق والاحتلال الإسرائيلي متعنت ويدمر كل البنية التحتية كما أنَّه يتعنت على مستوى الواقع المعيشي والحياتي للفلسطينيين.