حسين هريدي: مصر تعارض التوطين في سيناء حتى لا يتم تفريغ القضية الفلسطينية

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر فتحت ذراعيها على مر التاريخ لكل من لجأ إليها، لكنها تعارض توطين الفلسطينيين في سيناء حتى لا يتم تفريغ القضية الفلسطينية من جوهرها.

الفلسطينيون إخوة لنا

وأضاف خلال حلقة خاصة من برنامج الشاهد عن خطة الشيطان ونقل الفلسطينيين إلى سيناء مع الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر شاشة إكسترا نيوز: من منطلق إنساني ومنطلق قومي ومنطلق ديني، فإننا ندعم الفلسطين، كما أن الفلسطينيين إخوة لنا في الإسلام.

رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يريد حل الدولتين

وتابع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يريد حل الدولتين، لكنه يرغب في بسط السيادة الإسرائيلية على كامل التراب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه في عام 2009 قبل بدولة فلسطينية، ولكن بشروط هي أن تكون منزوعة السلاح وأن يخترق سلاح الجو الإسرائيلي المجال الجوي لهذه الدولة في الوقت الذي يشاء، وهو ما يعني أنها ليست دولة.