رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

العاهل الأردني: استقبال اللاجئين الفلسطينيين في الأردن أو مصر خط أحمر

كتب:

هانى حسن
11:25 ص | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأنّ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أعلن أن استقبال اللاجئين خط أحمر.. لا لاجئين في الأردن أو مصر.

وأعلن ملك الأردن في وقت سابق، أنَّه يجب أن يحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة، وأن تنتهي دوامات القتل التي يدفع ثمنها الأبرياء في فلسطين، ويجب حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام العادل والشامل.

وتابع أنَّ فلسطين ستبقى بوصلتنا وتاجها القدس، ولن نحيد عن الدفاع عن فلسطين حتى يستعيد شعبها حقوقه، وموقفنا سيظل ثابتًا تجاه القضية الفلسطينية، وسنظل ندافع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، وسنبذل كل ما بوسعنا للوقوف مع أشقائنا العرب.

اقرأ المزيد:

ملك الأردن في جولة أوروبية لحشد الدعم لإنهاء الحرب على غزة

ملك الأردن: الشعب الفلسطيني يجب أن يحصل على دولته المستقلة

الأردن: هناك دعم غربي لا ينقطع لإسرائيل أدى لزيادة عدد الشهداء في غزة

رئيس وزراء الأردن: الصمت ليس خيارا مقبولا على ما يتعرض له أهلنا في غزة